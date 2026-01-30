Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL
