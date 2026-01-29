Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

29.01.2026 14:59
Beşiktaş, Konyaspor karşılaşması için antrenmanlara başladı; Yasin Özcan takıma katıldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Siyah-beyazlılarda, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrasında kadroya dahil edilen Yasin Özcan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
