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Beşiktaş Kulübünün kongresi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 9, 10, 11 ve 12. sandıkların sonuçları şöyle:

9. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Toplam 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 2 bin 739 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 931 ve Hürser Tekinoktay ise 297 oy aldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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