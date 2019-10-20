Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 9, 10, 11 ve 12. sandıkların sonuçları şöyle:
9. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
10. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
11. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
12. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Toplam 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 2 bin 739 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 931 ve Hürser Tekinoktay ise 297 oy aldı.