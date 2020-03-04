Son Dakika › Spor › Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından ayak tenisi ve şut çalışması yaptığı belirtildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından ayak tenisi ve şut çalışması yaptığı belirtildi.
Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:37
Son Dakika Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac: Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim