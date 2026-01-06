Beşiktaş, Ratiopharm Ulm\'ı Yendi

Eurocup B Grubu 13. maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ı 97-76'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar 9. galibiyetini elde etti.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Vitto Brown 23, Anthony Brown 17, Berk Uğurlu 6, Ante Zizic 10, Devon Dotson 6, Ismael Kamagate 4, Yiğit Arslan, Brynton Lemar 13
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Ratiopharm Ulm: Christopher Ledlum 17, Tobias Jensen 15, Mark Smith 13, Justin Simon 8, Malik Osborne 11, Mohamed Diakite 4, Meissa Faye 2, Diego Garavaglia 2, Christian Sengfelder 4
Başantrenör: TY Harrelson
1. Periyot: 26-26
Devre: 47-38 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 69-58 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL
