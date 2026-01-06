Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Yendi - Son Dakika
Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Yendi

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm\'ı Yendi
06.01.2026 23:21
Beşiktaş, Eurocup'ta Ratiopharm Ulm'ı 97-76 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

Eurocup B Grubu 13. maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ı 97-76'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar 9. galibiyetini elde etti.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Vitto Brown 23, Anthony Brown 17, Berk Uğurlu 6, Ante Zizic 10, Devon Dotson 6, Ismael Kamagate 4, Yiğit Arslan, Brynton Lemar 13

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Ratiopharm Ulm: Christopher Ledlum 17, Tobias Jensen 15, Mark Smith 13, Justin Simon 8, Malik Osborne 11, Mohamed Diakite 4, Meissa Faye 2, Diego Garavaglia 2, Christian Sengfelder 4

Başantrenör: TY Harrelson

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 69-58 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'ı Yendi - Son Dakika
