Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan, İtalya Deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan, İtalya Deplasmanında

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Japan, İtalya Deplasmanında, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor.

Segafredo Virtus Bologna ise 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 94-90 mağlup ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Bologna, İtalya, Beşiktaş, Spor
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