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Beşiktaş'ta 11 Katlı Bina Yıkılırken Çöktü - Son Dakika

Beşiktaş'ta 11 Katlı Bina Yıkılırken Çöktü

Beşiktaş'ta 11 katlı bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu.

03.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'TA 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı sırasında çökmesi çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu.

Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı yapıldığı sırada bina aniden çöktü. Molozlar ise yola düştü. Dökülen molozlardan 3 araç hasar gördü.

SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU

Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, yıkılma sırasında toz çıkmasın diye sulama yapmaya çalışan görevlinin son anda atlayarak yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulduğu da görülüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 11 Katlı Bina Yıkılırken Çöktü - Son Dakika
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