Beşiktaş'ta 3 Değişiklikle Eyüpspor'a Çıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta 3 Değişiklikle Eyüpspor'a Çıkıldı

Beşiktaş\'ta 3 Değişiklikle Eyüpspor\'a Çıkıldı
26.01.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, Eyüpspor maçında Kayserispor 11'inden 3 değişiklik yaptı. Jota Silva kadroda.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Kayserispor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, eflatun-sarılıların karşısına geçtiğimiz hafta ligde Dolmabahçe'de oynadıkları Kayserispor müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verirken, kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine ise Tiago Djalo sahaya çıktı. Transferi gündemde olan Tammy Abraham'ın yokluğunda da Jota Silva formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın, Eyüpspor mücadelesi 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva - El Bilal Toure."

Jota Silva 3 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Jota Silva, 3 maç sonra 11'e döndü. Jota, 14. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Gaziantep FK ve Kayserispor mücadelelerinde sonradan oyuna dahil olurken, Trabzonspor ile Rizespor karşılaşmalarında ise sakatlığı sebebiyle görev alamadı.

Kulübede yabancı yok

Beşiktaş'ın, Eyüpspor maçında yedek kulübesinin tamamı yerli futbolculardan oluşuyor. Ayrıca kulübede yer alan 9 futbolcunun 6'sının da altyapı çıkışlı olması dikkat çekti.

Kartal'ın yedek kulübesinde; Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Sergen Yalçın, Kayserispor, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta 3 Değişiklikle Eyüpspor'a Çıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Maçta tam 4 gol var
Canlı anlatım: Maçta tam 4 gol var
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:42:06. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 3 Değişiklikle Eyüpspor'a Çıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.