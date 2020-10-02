Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı "Askıda Cihaz" kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.

Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti. Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin "Askıda Cihaz" kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

"Askıda Cihaz" kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur."

RIZA AKPOLAT: HERKESİ KAMPANYAYA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak bütün komşularını "Askıda Cihaz" kampanyasına destek olmaya davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, " 'Askıda Cihaz' kampanyamız dahilinde eğitim hayatlarına destek olacak cihaz yardımlarınızı çocuklarımıza ulaştırmaya başladık. Destek bekleyen daha çok çocuğumuz var; herkesi http://askida.besiktas.bel.tr üzerinden cihaz bağışı yapmaya davet ediyorum."