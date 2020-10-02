Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi

Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı "Askıda Cihaz" kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için...

Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı "Askıda Cihaz" kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.

Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti.  Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin "Askıda Cihaz" kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

"Askıda Cihaz" kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur."

RIZA AKPOLAT: HERKESİ KAMPANYAYA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak bütün komşularını "Askıda Cihaz" kampanyasına destek olmaya davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, " 'Askıda Cihaz' kampanyamız dahilinde eğitim hayatlarına destek olacak cihaz yardımlarınızı çocuklarımıza ulaştırmaya başladık. Destek bekleyen daha çok çocuğumuz var; herkesi http://askida.besiktas.bel.tr üzerinden cihaz bağışı yapmaya davet ediyorum."


Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi
Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi
Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi
Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi
Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Tablet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
19:28
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü         
17:16
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta 'Askı Tablet'ler belediye ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei