Beşiktaş'ta Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

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