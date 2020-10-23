Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL