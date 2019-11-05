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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta çılgınlık: Mario Balotelli!

Beşiktaş'ta çılgınlık: Mario Balotelli!

6 saat önce

Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunurken Beşiktaş taraftarı da hemen devreye girdi.

Beşiktaş'ta çılgınlık: Mario Balotelli!, System.String[]

Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunurken Beşiktaş taraftarı da hemen devreye girdi.


İtalyan futbolcu yapılanlar sonrasında rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı.


Balotelli güçlükle ikna edilirken Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.

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İtalya Serie A, Beşiktaş, Verona, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:13 
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