Beşiktaş'ta İki Ayrılık Yakın

DEVRE arası transfer döneminde henüz oyuncu transferi gerçekleştirmeyen Beşiktaş'ta, Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir yaşattığı problemlerle gündeme gelen Rafa Silva'nın Benfica'ya, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın ise Braga'ya transferinde son aşamaya gelindi. Rafa Silva'nın 5+2 milyon Euro, Demir Ege Tıknaz'ın da 6+1,5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan pay karşılığında siyah-beyazlı ekipten ayrılmasının beklendiği bildirildi.

Rafa Silva'nın transferindeki bonus maddesiyle ilgili son görüşmelerin yapıldığı ve bu bonusun garanti altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Swensson, Jurasek, Paulista, Mert Günok ve Necip ile yollarını ayırmıştı.