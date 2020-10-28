Beşiktaş'ta Mensah takımla birlikte çalıştı

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda koronavirüs testi negatif sonuç veren Bernard Mensah da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlılar, hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.