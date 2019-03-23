Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Motosikletle Ticari Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta Motosikletle Ticari Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

54 dakika önce

Beşiktaş'ta motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Motosikletle Ticari Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Beşiktaş'ta motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden G.E.K'nin kullandığı 34 TDV 17 plakalı ticari otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan B.L.Ö'nün kontrolündeki 48 UZ 393 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü B.L.Ö. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kazayı yara almadan atlatan ticari taksi sürücüsünün aracında ise hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Yıldız Mahallesi, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes'ten Beşiktaş Açıklaması Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 09:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Motosikletle Ticari Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]