Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ta Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti

10 dakika önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta Muhayer Oktay Sağlık Kontrolünden Geçti, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, son olarak Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Kulübün resmi medya kanallarından yapılan açıklamada futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Fortuna Düsseldorf, Beşiktaş, Spor
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