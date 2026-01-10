İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir otele jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otele jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Jandarma köpekleri de yer aldı. Çalışmaların ardından ekipler otelden ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Beşiktaş'ta Otel Operasyonu - Son Dakika
