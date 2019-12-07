Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı

6 saat önce

İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı.

BEŞİKTAŞ- İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler dün sabah Beşiktaş'ta kaydedildi. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı'ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen video sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı.

Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı

Beşiktaş, İstinye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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