Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıklarına Riva
'da devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlı teknik kadro ile Acıbadem
Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara beş grup halinde laktat testi uygulandı.
Antrenmana izinli olan Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel
ile özel programına devam eden Burak Yılmaz
katılmadı. İzinden dönen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma
takımla çalıştı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.