Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu - Son Dakika
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Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu

30.04.2022 14:49
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu

BEŞİKTAŞ'TA, bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TA, bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı. Yasaklı olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdiği için ceza kesilen sürücü navigasyonun kendisini yanılttığını iddia ederken, emniyet kemeri takılı olmadığı için durdurulan bir başka sürücünün ise ehliyetine el konulduğu ve uyarıya rağmen araç muayenesini 2'nci kez yaptırmadığı ortaya çıktı. Otomobil trafikten menedilirken, sürücüye 8 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi katılımında trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone destekli yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler durdurularak ceza kesildi.

Yasak olmasına rağmen köprü yoluna girdikleri drone görüntüsüyle tespit edilen iki kamyonet, trafik polislerince durduruldu. Sürücülerden biri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitmek isterken navigasyonun kendilerini yanılttığını iddia etti. 196 lira para cezası kesilen sürücü "Köprünün son çıkışını kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Bilsem zaten girmem, yanlışlıkla girdim" diye konuştu.Drone görüntüsüyle, emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek durdurulan bir sürücünün, ehliyetine de bir süre önce el konulduğu tespit edildi. Yapılan sorguda, daha önce uyarı almasına rağmen araç muayenesinin 2'nci kez yaptırılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine otomobil trafikten menedilirken, sürücüye ve aracın ruhsat sahibine toplamda 8 bin 500 lira para cezası kesildi. Polislerle uzun süre tartışan sürücü, otomobilini alamayacağını anlayınca taksiye binmek zorunda kaldı.

Trafik polisleri, Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ise emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Polis maketlerinin de kullanıldığı denetimde, emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Emniyet kemeri takmanın gerekliliği konusunda bilgi veren polis, sürücülere broşür dağıttı.


Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu
YORUMLAR
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Babasının otomobilinde emniyet kemeri denetimi yaptı Babasının otomobilinde emniyet kemeri denetimi yaptı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu - Son Dakika


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