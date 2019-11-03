Beşiktaş'taki otobüs kazasının detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kazada 13 kişi yaralandı. Kaza sonrasında kaçmak isteyen şoför, kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı. Denizden çıkartılan şoför gözaltına alındı.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 yıllık özel halk otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Necdet K. (33) Kağıthane-Kabataş seferi yapan aracıyla, boş bir şekilde güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerlemeye başladı. Beşiktaş Meydanı geçen özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na daldı. Kazada, durakta bulunan 3'ü İran uyruklu, 2'si yaşı küçük olmak üzere 13 kişi yaralandı.



Kaçmak isteyen şoför bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı



Kaza sonrası şoför Necdet K. kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından durdurulmak istendi. Şoför Necdet K. bu sırada elindeki bıçakla kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi kolundan yaralayarak kaçıp denize atladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Denizden çıkartılan şoför gözaltına alındı



Kaza sonrası bir kişiyi kolundan bıçakla yaralayıp denize atlayan Şoför Necdet K. polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda denize simit atılarak çıkartıldı. Gözaltına alınan Necdet K. polis merkezine götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Kaza sonrası şoför Necdet K.'nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL