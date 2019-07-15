Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
6 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:27 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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