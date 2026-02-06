Beşiktaş'tan Amir Murillo Transferi

ARA transfer döneminin son gününde uçakları peş peşe indiren Beşiktaş, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Amir Murillo'yu kadrosuna kattı.

Panamalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Murillo'yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Amir Murillo, "Çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartacağım" ifadelerini kullandı.