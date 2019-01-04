Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "Hoş Geldin" Mesajı

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "Hoş Geldin" Mesajı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a
Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş'a hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Futbol, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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