Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a "Hoş Geldin" Mesajı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü
, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz
için "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş'a hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Futbol
takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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