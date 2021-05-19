Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu saatlerde Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış'ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına beğeni yağmıştı. Beşiktaş, Danış'a güzel bir jest yaparak kendisini şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Arena'ya davet etti.

KUTLAMALARA KATILDI

Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran, özellikle sırtında yazan 'Ne Mutlu Beşiktaş var' sloganı çok konuşulan bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, bugün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı.