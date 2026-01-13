Beşiktaş'tan Keçiörengücü Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.
