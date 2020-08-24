A Spor'a konuşan Çebi, İtalyan golcü Balotelli'yi artık düşünmediklerini şu sözlerle ifade etti: "Balotelli artık listemizden çıktı.
A Spor'a konuşan Çebi, İtalyan golcü Balotelli'yi artık düşünmediklerini şu sözlerle ifade etti: "Balotelli artık listemizden çıktı. Taraftarımız sabretsin, iyi bir transfer yapacağız, iyi bir golcü alacağız."
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24.08.2020 00:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan Mario Balotelli açıklaması! - Son Dakika