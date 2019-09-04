Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Portekiz'e! Genç golcü Berke imzayı attı
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Beşiktaş'tan Portekiz'e! Genç golcü Berke imzayı attı

1 saat önce

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares'e transfer oldu.

Beşiktaş'tan Portekiz'e! Genç golcü Berke imzayı attı, System.String[]

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares'e transfer oldu. 19 yaşındaki genç golcü, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.96 boyunda olan Berke, 5 yıldır Beşiktaş altyapısında forma giyiyordu. Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye'deki yetenekli gençleri Avrupa'nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.


Kara Kartal'a Karabükspor'dan transfer edilen genç forvet, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken, 3 gol atmayı başarmıştı.


Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye'deki yetenekli gençleri Avrupa'nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Portekiz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:39 
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