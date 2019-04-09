Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Türk ve Rus Askeri Heyetlerini Ağırladı

Beşiktaş, Türk ve Rus Askeri Heyetlerini Ağırladı

4 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Türk ve Rus askeri heyetlerini Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş, Türk ve Rus Askeri Heyetlerini Ağırladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Türk ve Rus askeri heyetlerini Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Rusya Cumhuriyeti Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov öncülüğündeki Türk ve Rus askerleri Vodafone Park'ı gezdi.

Heyet, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan'ın ev sahipliğinde Beşiktaş Müzesi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Vodafone Park, Spor
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