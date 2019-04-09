Beşiktaş, Türk ve Rus Askeri Heyetlerini Ağırladı
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Beşiktaş Kulübü, Türk ve Rus askeri heyetlerini Vodafone Park'ta ağırladı.
Beşiktaş Kulübü, Türk ve Rus askeri heyetlerini Vodafone Park'ta ağırladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Rusya Cumhuriyeti Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov öncülüğündeki Türk ve Rus askerleri Vodafone Park'ı gezdi.
Heyet, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan'ın ev sahipliğinde Beşiktaş Müzesi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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