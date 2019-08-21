Beşiktaş yağmur altında çalıştı
1 saat önce
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş
, bu maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Çalışmaya Burak Yılmaz
, Domagoj Vida
ile Atiba Hutchinson
katılmazken, Enzo Roco
ise sahada takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve açma germe hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma, kontrol pas idmanının yapıldığı antrenman, minik kale maç, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL
Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile el sıkıştı! Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladığını resmen açıkladı Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!