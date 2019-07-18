Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor
3 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.
İzinli olan Gary Medel
ile Rıdvan Yılmaz
idmana katılmazken, Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
takımdan ayrı sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına bugün saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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