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Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti - Son Dakika

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti

21.06.2021 10:44

Uzun zamandır teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılan sözleşme görüşmelerinde yönetim, anlaşmaya çok yakın gözüküyor. Siyah-beyazlılar, hocaya paket olarak toplamda 35 milyon TL'lik teklif yaptı. Yalçın, 20 milyon TL yıllık ücret, ligde şampiyon olunursa 10 milyon TL bonus ve Devler Ligi'nden 5 puan alınırsa 5 milyon TL kazanacak. Öte yandan başarılı teknik adamın, bu paranın bir kısmını daha garanti ücret olarak almak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı. Yalçın, çifte kupalı başarıya 7 milyon TL'lik maaşla erişti. Yalçın'ın maaşı, ezeli rakiplerin hocalarının kazandığı paranın yarısı bile etmiyor. Sergen Yalçın'a yönetim de önemli bir iyileştirme yapılması gerektiği düşüncesinde. Bir süredir hoca ile yönetim arasında kötü enerji dolaştığı iddiaları olsa da anlaşma çok yakın. Maaş konusuyla ilgili son bilgileri ünlü yorumcu Ali Ece aktardı. Ece, duyumlarını teyit ettiğini belirterek Yalçın'a 35 milyon TL'lik yapıldığını ifade etti.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Yorumcu Ali Ece, Vole yayınında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesini anlattı. Ece, "Başkan Çebi ile görüştüm. Sergen Yalçın'ı çok önemsediğini ve onunla çalışmak istediğini iletti. Yönetim de onunla devam etmeyi çok istiyor. Sergen Yalçın'a yapılan son teklifi onaylattım. 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL şampiyonluk primi ve Şampiyonlar Ligi'nden 5 puan alınırsa 5 milyon TL. Toplamda 35 milyon TL. Yalçın, bir kısmını daha garanti ücret olarak almak istiyor. Olay bundan ibaret" dedi.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a yeni teklifi tam 35 milyon TL
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti

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Son Dakika Spor Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti - Son Dakika Spor


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