Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı. Yalçın, çifte kupalı başarıya 7 milyon TL'lik maaşla erişti. Yalçın'ın maaşı, ezeli rakiplerin hocalarının kazandığı paranın yarısı bile etmiyor. Sergen Yalçın'a yönetim de önemli bir iyileştirme yapılması gerektiği düşüncesinde. Bir süredir hoca ile yönetim arasında kötü enerji dolaştığı iddiaları olsa da anlaşma çok yakın. Maaş konusuyla ilgili son bilgileri ünlü yorumcu Ali Ece aktardı. Ece, duyumlarını teyit ettiğini belirterek Yalçın'a 35 milyon TL'lik yapıldığını ifade etti.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Yorumcu Ali Ece, Vole yayınında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesini anlattı. Ece, "Başkan Çebi ile görüştüm. Sergen Yalçın'ı çok önemsediğini ve onunla çalışmak istediğini iletti. Yönetim de onunla devam etmeyi çok istiyor. Sergen Yalçın'a yapılan son teklifi onaylattım. 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL şampiyonluk primi ve Şampiyonlar Ligi'nden 5 puan alınırsa 5 milyon TL. Toplamda 35 milyon TL. Yalçın, bir kısmını daha garanti ücret olarak almak istiyor. Olay bundan ibaret" dedi.