Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Futbolculara Japon Restoranında Yemek

Beşiktaşlı Futbolculara Japon Restoranında Yemek

30 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular ve teknik heyet Japon restoranında yemekte buluştu.

Beşiktaşlı Futbolculara Japon Restoranında Yemek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular ve teknik heyet Japon restoranında yemekte buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine bir alışveriş merkezindeki Japon restoranında yemek verdiği bildirildi.

Kadrosunda Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı da bulunduran Beşiktaş'ta, oyuncuların yemekte keyifli vakit geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı yöneticilerden Umut Güner'in de yemeğe katıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Beşiktaş, Japon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşamadı PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 16:54:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Futbolculara Japon Restoranında Yemek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]