Beşiktaşlı Taraftarlardan Takımlarına Moral Ziyareti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş
'ta taraftarlar, takımlarına moral ziyaretinde bulundu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı taraftarlar, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Umut Güner
, Ahmet Kavalcı
, ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş
ile oyunculara moral verdi.
Taraftarlar, Güneş ile futbolculara çiçek verip, tatlı ikram etti.
Güneş'le sohbet eden siyah-beyazlı futbolseverler, beklentilerini dile getirdi ve ikinci devrede takıma güvendiklerini, ellerinden gelen desteği de vereceklerini iletti.
Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, ziyaretin sonunda taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.