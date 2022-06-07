Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katından düşen Sefa Ok (34) ağır şekilde yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Sefa Ok'a olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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