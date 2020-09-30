Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi - Son Dakika

Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, geçen yıl beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu kollarından yaralanan Halil Cici (50), yaşadığı dehşetin ardından evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi.

Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, geçen yıl beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu kollarından yaralanan Halil Cici (50), yaşadığı dehşetin ardından evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi. 'Beyaz' ve 'Sarı' ismini verdiği kedileri evinde besleyen Cici, "Bir daha kesinlikle pitbull beslemeyeceğim" dedi.

Kuşadası'nda boya işleri yapan evli ve 2 çocuk babası Halil Cici, 11 Ağustos 2019'da oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğine mama vermek için yanına gitti. Köpek, bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığıldı. Durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardım etmeye çalıştı, ancak köpek ona da saldırdı. Köpekten kurtulan Üzeyir A., polise haber verdi. Gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği tabancayla vurup etkisiz hale getirdi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Halil Cici, yaşadığı pitbull dehşetinden sonra hayvanları sevmekten vazgeçmedi. Cici, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi. 'Beyaz ve 'Sarı' ismini verdiği kedilere evinde bakan Cici, yaşadığı travmayı hayatının sonuna kadar unutmayacağını söylerken, Pitbull köpeği olanlara da uyarılarda bulundu.SİLAHTAN BİR FARKI YOK

Pitbull cinsi köpeklerin silahtan bir farkının olmadığını belirten Halil Cici, saldırı sonrası aldığı yaraları gösterip yaşadığı fiziksel sorunlardan bahsederek, "Hektor bana sebepsiz yere saldırdı. Eğer komşum o anda yardımıma koşup polislere haber vermeseydi, belki de şimdi yaşamıyor olacaktım. Bu tür köpeklerin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Şimdi sokakta aynı büyüklükte başka köpekler görsem hemen yaşadığım o kötü olay aklıma geliyor. Kollarımı hala tam olarak kullanamıyorum. Çok fazla çalıştığımda ağrıyor. Buradan pitbull sahiplerine seslenmek istiyorum. Eğer yapabiliyorlarsa beslemekten vazgeçsinler" diye konuştu.


Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi
Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi

Kuşadası, Pitbull, Hektor, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi - Son Dakika

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