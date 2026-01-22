Besni\'de Kar Yağışı Eğlencelere Yol Açtı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kar yağışının çiftçi ve esnafın yüzünü güldürmesi temennisinde bulunan vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.
Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli kar yağışının tipi ve don riskini de beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. - ADIYAMAN
