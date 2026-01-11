Besni'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Besni'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

11.01.2026 14:28
Adıyaman Besni'de kar yağışı ve yoğun sis, trafiği zorlaştırdı. Yetkililer sürücüleri uyardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sabah saatlerinde ise yoğun sisle birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

