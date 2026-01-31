Besni'de Yoğun Sis ve Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Besni'de Yoğun Sis ve Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Besni'de Yoğun Sis ve Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor
31.01.2026 11:04
Besni'de görülen yoğun sis ve sağanak yağış, görüş mesafesini 10-20 metreye düşürdü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar gerilerken, özellikle yüksek kesimlerde bu mesafe 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini artırmaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre Besni'de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni'de Yoğun Sis ve Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Besni'de Yoğun Sis ve Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor
