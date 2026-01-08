Bessent: Faiz Nötr Seviyenin Üzerinde

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, politika faizinin hala nötr seviyenin oldukça üzerinde olduğunu ve para politikasında kısıtlayıcı bir tutum izlememeleri gerektiğini belirtti.

Bessent, Minnesota Ekonomi Kulübü'nde, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, yatırım ortamını ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikalarını anlatan Bessent, Trump'ın Amerikan ekonomisinde yatırımı teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Scott Bessent, "Ancak Beyaz Saray'ın yapabileceklerinin de bir sınırı var, belli bir noktada, yatırımları teşvik etmek için Fed'in de üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sadece "açık fikirli" olmasının yeterli olacağını savunan Bessent, eski Fed Başkanı Alan Greenspan'in 1990'ların teknoloji patlaması sırasında erken faiz artırımlarına direndiğini ve tarihin onu haklı çıkardığını anımsattı.

Bessent, faiz oranlarını çok yüksek bulup bulmadığının sorulması üzerine, "Hala nötr oranının oldukça üzerinde olduğumuzu düşünüyorum ve bence kısıtlayıcı bir modda olmamalıyız." ifadesini kullandı.

Faiz oranına ilişkin görüşü sorulan Bessent, çoğu modelin politika faizi için yüzde 2,50-3,25 aralığını göstereceğini, ancak Fed için özel bir faiz hedefi göstermediğini vurguladı.

Fed'in yeni başkanı için adaylardan biriyle henüz mülakat yapılmadı

Bessent, mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine düşünülen isme ilişkin bir soruyu da yanıtlayarak, hala dört adayın olduğunu ve kararı Trump'ın vereceğini söyledi.

Adaylardan biriyle henüz mülakat yapılmadığını aktaran Bessent, söz konusu ismin varlık yönetim şirketi BlackRock'da yönetici olan Rick Rieder olduğunu ve Rieder'ın adaylar arasında daha önce hiç Fed tecrübesi olmayan tek kişi olduğunu dile getirdi.

Yeni Fed başkanının açıklanmasının zamanlamasına ilişkin de konuşan Bessent, bunun, Trump'ın ay sonuna doğru Davos'a yapacağı ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında mı olacağını bilmediğini, ancak ocak ayında yapılacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.