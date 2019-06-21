Best of Kültür 2019 Ödül Töreni ünlüleri ağırladı

Öğrencilerin ders yılı boyunca bilimde, sanatta, sporda ve yabancı dilde ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları başarıların kutlandığı törende öğrenciler ödüllerini ünlü isimlerin elinden aldı. Törene Yalın, Zeynep Bastık, Ümit Erdim Oylum Talu gibi isimler katıldı.

Cem Yılmaz, Tarkan'dan Yalın'a geri döndü!

Ünlü şarkıcı Yalın ödül almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gerçekten çok mutluyum, bu genç arkadaşlarımdan ödül aldığım için çok teşekkür ederim. Beni daha cesaretlendiriyor ve koşarak geliyoruz. Bu motivasyonlarla yeni şarkılar yazıyorum ve 15 gün içinde yaz şarkımız gelecek" diyerek teşekkür etti. Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kendisinin sahnesinde davul çalmasıyla ilgili sorulara " Gerçekten, harika davul çalıyor. Ayrıca arayıp teşekkür ettim, müziğe de ayrı bir kabiliyeti var" dedi. Gazetecilerin Cem Yılmaz'ın daha önce "Önce Yalın'la başladım müzik kariyerime ama şimdi Tarkan'a geçtim" dediğini hatırlatınca Yalın " "Bıraktım, bıraktım" dedi. "Şimdide Tarkan'dan sonra geri Yalın'a döndü. Onun esprilerini gerçekten seviyoruz" dedi. Aşk hayatını soran gazetecilere "Benim bildiğim kadarıyla yalnızım" dedi.

6 Eylül'de Çeşme'de düğün var!

Barış Yurtçu

Çok güzel bir ödül töreni, ayrıca böyle prestijli bir okulun bize ödül vermesi bizi ayrıca mutlu etti" diyerek teşekkür etti. Bu yaz aylarında evleneceğini söyleyen yakışıklı şarkıcı Yurtçu "Düğün hazırlıklarını hiç sorma bayağı yoğun geçiyor. Biraz sıkıştık, Deniz de Muğla'da bir dönem işi çekiyor. 6 Eylül'de düğün olacak "dedi.

Zeynep Bastık'a büyük sürpriz

Törende başarılı öğrencilere ödül vermek üzere sahneye çıkan Zeynep Bastık'a öğrencilerden bir sürpriz geldi. Öğrencilerin yılın çıkış yapan kadın sanatçısı ödülüne layık gördükleri Zeynep Bastık "Kültür Kolejine bu anlamlı ödül için çok teşekkür ederim. Bu ödül benim için çok önemli çünkü ilk ödülüm" dedi. Ödül konuşmasının ardından Felaket şarkısını seslendiren Bastık'a öğretmen ve öğrenciler de danslarıyla eşlik etti.