Beton elektrik direği dikmek isterken akıma kapılıp ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yüksek gerilim hattından tarlaya elektrik çekmek üzere beton direğin dikimi sırasında akıma kapılan elektrik ustası Hasan Kaya (54), ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattından yakındaki tarlaya elektrik çekmek üzere bölgeye gelen elektrik ustası Hasan Kaya, elektrik dağıtım şirketinden alınan iznin ardından çalışmaya başladı. Dikilen direğe tırmanan taşeron firma çalışanı kaya, bu sırada yanından geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı. Kaya, metrelerce yüksekten düşerken bu arada çıktığı direk de devrildi. Ağır yaralanan Kaya, otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kaya, buradaki tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.