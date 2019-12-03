Son Dakika Haberleri: Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
Son Dakika Güncel Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kayseri'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ali Can Atan idaresindeki 38 AB 206 plakalı özel halk otobüsü, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi'nde Muharrem Aydemir yönetimindeki 27 AJE 35 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüsteki 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüs yolcularından Mehmet Ali Doğan, gazetecilere, kazanın bir anda olduğunu belirterek, "Ben en arka koltukta oturuyordum. Yan taraftan beton mikserinin geldiğini gördüm, sonra otobüse çarptı. Bu sırada otobüsteki yolcular bağırmaya başladı. Bayağı korktuk. Hemen ambulans geldi ve yaralıları götürdü." dedi.

Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

Can Atan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:47 Kaynak: AA
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