BEÜ'de "Türkiye'de hak arayışı yolları" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ'de 'Türkiye'de hak arayışı yolları' paneli - Son Dakika

BEÜ'de "Türkiye'de hak arayışı yolları" paneli

7 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ), Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğiyle "Türkiye'de hak arayışı yolları" konulu panel düzenlendi.

BEÜ'de

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ), Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğiyle " Türkiye'de hak arayışı yolları" konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, denetlenemeyen kurumun çürümüş olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Her kurumun denetlenebilir olması gerektiğini belirten Dilsiz, şöyle konuştu:

"Hepimiz günlük hayatta bir şekilde hak gasbına maruz kalmış olabiliriz. Bu tür haksızlıklarla mücadele etmek için mevzuatımızda herhangi bir aksaklık yok ama uygulamada bazen hatalar olabilir. Hangi yollarla hakkımızı arayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hukuki hak arama yolları, tüketici ve hakem heyetleridir. Hak aranmazsa şikayet etme hakkımız da olamayacak. Verilen kararlara itiraz etme hakkımız vardır. En önemli kurumlardan biri kamu denetçiliği kurumudur. Mahkemenin yüzü soğuktur ama kamu denetçiliği kurumu yumuşak yüzüyle problemleri çok güzel çözüyor. Önemli olan meşru yollarla hak aramaktır. Gayri meşru yollarla hak aranmaz. Başkasının hakkını gasp ederek hak arama hakkımız da yoktur."

Panele, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı!
Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
20:46 Dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:46 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
20:45 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEÜ'de "Türkiye'de hak arayışı yolları" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]