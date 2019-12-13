Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ), Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğiyle " Türkiye'de hak arayışı yolları" konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, denetlenemeyen kurumun çürümüş olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Her kurumun denetlenebilir olması gerektiğini belirten Dilsiz, şöyle konuştu:

"Hepimiz günlük hayatta bir şekilde hak gasbına maruz kalmış olabiliriz. Bu tür haksızlıklarla mücadele etmek için mevzuatımızda herhangi bir aksaklık yok ama uygulamada bazen hatalar olabilir. Hangi yollarla hakkımızı arayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hukuki hak arama yolları, tüketici ve hakem heyetleridir. Hak aranmazsa şikayet etme hakkımız da olamayacak. Verilen kararlara itiraz etme hakkımız vardır. En önemli kurumlardan biri kamu denetçiliği kurumudur. Mahkemenin yüzü soğuktur ama kamu denetçiliği kurumu yumuşak yüzüyle problemleri çok güzel çözüyor. Önemli olan meşru yollarla hak aramaktır. Gayri meşru yollarla hak aranmaz. Başkasının hakkını gasp ederek hak arama hakkımız da yoktur."

Panele, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.