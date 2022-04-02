BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ - Son Dakika
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BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

02.04.2022 14:00

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Kulübü öğrencileri, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalığı' günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Kulübü öğrencileri, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalığı' günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 15 otizmli öğrenciyi misafir eden kulüp üyeleri, öğrencilerle dans edip, çeşitli etkinlikler yaptı. 2 saat süren etkinlikte resim yapan otizmli öğrenciler daha önceden hazırladıkları çeşitli süs eşyalarını da bu etkinlikte satışa sundular.

Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Melike Ayça Erhan, kulüp bünyesinde 150 öğrenci üyelerinin bulunduğunu, daha önce farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini, Otizm Günü dolayısıyla otizme dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama okulunda öğrenim gören otizmli öğrencilerimizi üniversite öğrencilerimizle buluşturduk. Bu etkinlikteki amacımız, üniversite öğrencilerimiz arasında otizm farkındalığının oluşmasıydı. Aynı zamanda bu tür insanlara karşı hassasiyet beslemeleridir. Bu etkinlikle beraber öğrencilerimiz renkli el baskısı, resim ve çeşitli dans gösterilerle eğlendik. Ayrıca otizmli öğrencilerimiz tarafından yapılan el emeklerini de burada sergileyerek satışa sunduk. Elde edilen gelirlerle de yeniden malzeme alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Onur Ayördü ise, başta Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş olmak üzere kulüp üyeleri ve öğretim üyelerine teşekkür etti. Ayördü, "Okulumuzun 15 öğrencisi ile etkinliğe katıldık. Otizmli öğrencilerimizle üniversite öğrencilerimiz ortak resimler çizdi. El sanatları atölyemizde ürettiğimiz materyalleri burada sergileme ve satış fırsatı bulduk. Otizme mavi ışık yakmak amacıyla el boyaları ile baskı yapacağız. "dedi.

BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

YORUMLAR
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Eren Üniversitesi, Bitlis, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ - Son Dakika


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