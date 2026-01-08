BEUN Rektörü, İçişleri Bakanlığı'na Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
BEUN Rektörü, İçişleri Bakanlığı'na Ziyaret Gerçekleştirdi

08.01.2026 13:37
Zonguldak BEUN Rektörü Özölçer, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Yolcu'yu ziyaret etti ve başarılar tanıttı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu'yu makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığında gerçekleşen ziyarette; İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yer aldı. Nazik misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu'ya BEUN'un ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer ayrıca BEUN'un bilimsel üretkenliğinin yanı sıra kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde hayata geçirdiği sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere de değindi.

İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ise nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek BEUN'un ulusal ve uluslararası akademik camiada gerçekleştirdiği çalışmalarla yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversitenin elde ettiği başarılardan mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Yolcu, elde edilen önemli başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve tüm BEUN ailesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
