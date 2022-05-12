Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine destek - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine destek

12.05.2022 23:37
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine destek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemeleri durumunda başvurularına destek vereceklerini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemeleri durumunda başvurularına destek vereceklerini duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklamasını değerlendirdi.

"ABD, başvurmayı seçmeleri durumunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verecektir." ifadesini kullanan Psaki, söz konusu ülkelerin seçimlerine saygılı olacaklarını belirtti.

Psaki, Finlandiya ve İsveç'in hem ABD hem de NATO'nun yakın bir ortağı olduklarına işaret ederek, "NATO üyesi olmadan bile ordularımız yıllardır birlikte hareket ediyor." dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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