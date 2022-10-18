New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

18.10.2022 22:02
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelen 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelen 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,12 artışla 30.523,80 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 kazançla 3.720,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artarak 10.772,40 puana çıktı.

Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ederken, yatırımcıların ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek şirket finansal sonuçlarına odaklanmasıyla endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'nın dün 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Goldman Sachs'ın bilançosu da söz konusu dönemde net karında yüzde 43'lük azalışa rağmen beklenenden iyi geldi.

Johnson & Johnson ile Lockheed Martin'in de beklenenden güçlü gelen finansal sonuçları, şirket bilançolarının piyasadaki olası resesyon endişelerini yatıştırabileceğine dair umutları artırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi. Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun çok yüksek olduğunu ve kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Fed'in mevcut enflasyona neden olan tüm sorunları çözemeyeceğini aktaran Bostic, bankanın enflasyonu kontrol altına almadığı sürece maksimum istihdamı sağlamakta zorlanacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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