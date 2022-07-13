Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından "başka ülkelerde darbe planı" itirafı - Son Dakika
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Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından "başka ülkelerde darbe planı" itirafı

13.07.2022 04:23
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından "başka ülkelerde darbe planı" itirafı

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

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Kaynak: AA

John Bolton, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından 'başka ülkelerde darbe planı' itirafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından "başka ülkelerde darbe planı" itirafı - Son Dakika
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