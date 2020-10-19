Beydeğirmeni'nde kura günü - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nde 3. grup kura çekişi ile önemli bir adım daha atılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nin Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını, istihdamı artıracağını ve gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakacağını belirtti.

5,5 milyon metrekare alanda kurulacak projenin 1 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, "Proje tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı oluşturacak. Her yıl 800 milyon TL'lik bir kaynak da şehir ekonomisine kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Projede 3. etap için talep toplama işlemlerinin tamamlandığını ve metrekaresi 25 TL'den projeye talepte bulunan 81 kişinin kurayla yerlerinin belirleneceğini ifade eden Büyükkılıç, kuranın 20 Ekim Salı günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.

Büyükkılıç, daha önceki talep toplamalar kapsamında yer tahsisi yapılan işletmecilerin bazılarının bölgede inşaat çalışmalarına başladığını da hatırlattı.